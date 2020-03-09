Petrol fiyatlarındaki düşüş piyasaları nasıl etkileyecek? Uzman A Haber canlı yayınında yorumladı |Video

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin yaptığı toplantıdan ortak bir karar çıkmaması sonucu petrolün varil fiyatı 35 dolara kadar geriledi. Bu düşüşün Türkiye'ye yansımasının nasıl olacağı merak konusu oldu. Petroldeki tarihi düşüş piyasaları nasıl etkileyecek? Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber ekranlarında konuyu yorumladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin yaptığı toplantıdan ortak bir karar çıkmaması sonucu petrolün varil fiyatı 35 dolara kadar geriledi. Bu düşüşün Türkiye'ye yansımasının nasıl olacağı merak konusu oldu. Petroldeki tarihi düşüş piyasaları nasıl etkileyecek? Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber ekranlarında konuyu yorumladı.

TİCARET SAVAŞININ YENİ EVRESİ

Paksoy, petrol fiyatlarındaki düşüşün çok önemli olduğunu belirterek, "Bütün piyasalarda gerçekten anomaliyi arttırdı. Olağanüstü hareketler görüyoruz. ABD tahlilleri aşağı doğru iniyor. Petrol zaten düşüyordu. Ticaret savaşının yeni bir evresi. Petrol üzerinden Suudi Arabistan - Rusya gibi gözükse de aslında Rusya ile ABD arasındaki bir sürecin okunması olarak görmek lazım. Çok enteresan bir sürece geldik." ifadelerini kullandı.