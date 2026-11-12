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Yunanistan'a kaçan suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi! Bakan Çiftçi operasyonların bilançosunu açıkladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Yunanistan'a kaçan suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi! Bakan Çiftçi operasyonların bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya İl Tanıtım Günleri'nin açılışında suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'a kaçan ve kırmızı bültenle aranan bir suç örgütü liderinin Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildiğini duyuran Çiftçi, bu yıl 669 organize suç örgütüne 1951 operasyon düzenlendiğini belirtti. Çiftçi, 45 ülkeden 189'u çete elebaşı veya üyesi olmak üzere toplam 805 firarinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

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