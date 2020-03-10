Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar old? Arz ve taleo endişeleriyle petrol fiyatları dün sert düşmüştü. Petrol fiyatlarının son 30 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından benzin ve motorin fiyatlarına ne kadar indirim olacağı merak ediliyordu. Akaryakıtta indirim tutarı kesinleşti. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 2020 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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