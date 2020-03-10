10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar old? Arz ve taleo endişeleriyle petrol fiyatları dün sert düşmüştü. Petrol fiyatlarının son 30 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından benzin ve motorin fiyatlarına ne kadar indirim olacağı merak ediliyordu. Akaryakıtta indirim tutarı kesinleşti. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 2020 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 10:05
  • 1
  • 12
Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sert düşen petrol fiyatları son 30 yılın en düşük seviyesini görmüştü. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. İndirimin ne kadar olacağına yönelik merak edilenleri araştırdık. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

  • 2
  • 12
Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Benzin ve motorin fiyatlarında bu akşam indirim bekleniyor. İstanbul'da benzinin litresi şu an 6.60 TL'de bulunuyor. Benzinde beklenen 73 kuruşluk indirim olursa yeni fiyat 5.87 TL olacak.

Motorinde ise şu an fiyatlar 6.20 TL. Beklenen 60 kuruş indirim olduğunda yeni fiyat 5.40 TL olacak.

  • 3
  • 12
Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İndirimlerin salıyı çarşambaya bağlayan geceden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

  • 4
  • 12
Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BRENT PETROLÜN VARİLİ 36,82 DOLAR

rent petrolün varili uluslararası piyasalarda 36,82 dolardan işlem görüyor.

  • 5
  • 12
Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Dün 37,41 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 33,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 36,82 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 33,28 dolardan alıcı buldu.