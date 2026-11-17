İstanbul'a kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm

Türkiye genelinde hava koşullarında değişim bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da bugün sağanak, yarından itibaren ise kuvvetli lodos bekleniyor. Lodosla birlikte sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hava durumu tahminlerini değerlendirdi ve vatandaşları uyardı.