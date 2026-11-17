Dünyanın gözü Çin'deki üçlü zirvede! Trump, Putin ve Şi aynı masada buluşacak

Dünya siyasetinin üç önemli aktörü ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 19 Kasım'da Çin'de bir araya gelmesi bekleniyor. Nükleer silahsızlanma, İran'daki savaş, ekonomi ve küresel güvenlik konularının ele alınmasının beklendiği zirve öncesinde Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de Çin'de görüşebileceklerini söyledi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Çin'deki zirve öncesinde son gelişmeleri ve liderlerin gündemindeki başlıkları A Haber canlı yayınında aktardı.