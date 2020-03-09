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Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Dolar son dakika... Koronavirüse ilişkin gelişmeler nedeniyle dolarda hareketlilik sürüyor. Cuma günkü kapanışta 6,1070 liradan işlem gören dolar kuru, 9 Mart'a 6,1730 liradan başladı. Yatırımcılar tarafından güncel döviz kurları yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mart güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 09:53
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Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Dolar son dakika... Dolar/TL, petrol gelişmelerinde yaşanan panikle yeni haftaya 6,1730 liradan başladı. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte dolar kuru yukarı yönlü seyrediyor. Döviz kurlarında koronavirüse ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mart güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

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Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına petrol şokunun da eklenmesiyle negatif bir seyir izleniyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin küresel arzı nasıl yönetecekleri üzerinde uzlaşı sağlayamamasının ardından brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.

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Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Kovid-19 salgını ve üzerine gelen petrol şokunun etkisiyle ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,4690'a kadar geriledi. Dolar endeksi 94,88 ile Ekim 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü.