Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Dolar son dakika... Koronavirüse ilişkin gelişmeler nedeniyle dolarda hareketlilik sürüyor. Cuma günkü kapanışta 6,1070 liradan işlem gören dolar kuru, 9 Mart'a 6,1730 liradan başladı. Yatırımcılar tarafından güncel döviz kurları yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mart güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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