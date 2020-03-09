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Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?

Petrol fiyatları son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Cuma 50,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 26,7 azalışla 33,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 29,46 dolardan alıcı buldu. Peki, petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 09.03.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 10:19
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Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?

Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. OPEC'te anlaşma sağlanamamasından dolayı Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31 dolar oldu. Çin'de görülen ve dünyaya yayılan koronavirüsen dolayı azalan talep petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Peki, petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?

MOTORİN BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Petrol fiyatlarındaki düşüş henüz motorin ve benzin fiyatlarına yansımadı. Şu dakikalarda benzin fiyatları şu şekilde:

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6 lira 63 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27 kuruş.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruş.

İzmir'de benzinin fiyatı 6 lira 71 kuruş motorinin litre fiyatı ise 6 lira 34 kuruş.

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Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Brent petrolün varil fiyatı dün gece en düşük 31,27 dolara, WTI tipi petrolün varil fiyatı da en düşük 27,34 dolara kadar geriledi. Böylece her iki petrol türünün varil fiyatı 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesini kaydetti.

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Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?

Fiyatlardaki sert düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri ve 7 saat süren toplantıda, üretim kesintisi kararı alınamaması etkili oldu.

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Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC'in önerdiği günlük 1,5 milyon varillik ek petrol üretim kesintisine Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerin sıcak bakmaması nedeniyle iki grup arasında anlaşma sağlanamadı. Bu nedenle mevcut üretim kesintisi anlaşmasının 31 Mart'ta sona erecek olmasıyla küresel petrol piyasasında arz fazlasının artacağı bekleniyor.