Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?

Petrol fiyatları son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Cuma 50,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 26,7 azalışla 33,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 29,46 dolardan alıcı buldu. Peki, petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 09.03.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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