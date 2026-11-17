Pakistan'da kritik diplomasi trafiği! Mekke İttifakı İslamabad'da toplanıyor

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da diplomasi ve güvenlik gündemi hareketlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İslamabad'da törenle karşılandı. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir ile görüşmesi dikkat çekti. Üçlü savunma ittifakı Mekke İttifakı'nın da bu ay İslamabad'da bir araya gelmesi bekleniyor.