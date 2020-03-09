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Son dakika: Petrol fiyatlarında 30 yılın en sert düşüşü! Tarihi indirim geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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TARİHİ İNDİRİM GELİYOR

Son dakika haberine göre Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki üretimi konusundaki anlaşmazlık sonrası düşüşe geçen petrol fiyatları 30 yılın en sert düşüşünü yaşayarak tarihi dip seviyeyi gördü. Yaklaşık olarak yüzde 30 oranında gerileyen petrol fiyatları, en düşük 31.27 dolara geriledi. Rekor düşüşü yorumlayan piyasa uzmanları benzinde 82 kuruş, motorinde ise 65 kuruş indirim bekliyor. Rekor seviyedeki indirimlerin 10 Mart Salı'yı 11 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olabileceğine dikkat çekiliyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren toplantısında ek üretim kesintisi kararında uzlaşılamamasının ardından fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü |Video PETROLDE SON 30 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ |VİDEO

8 DOLAR İNDİRDİLER
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerinin anlaşmaya varamamasının ardından Suudi Arabistan nisan ayı kontratlarında ilk etapta 8 dolarlık düşüş gerçekleştirdi.


Suudi Arabistan'ın bu hamlesi sonrası Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.
BİLEK GÜREŞİNE DÖNDÜ
Koronavirüs sonrası petroldeki hamleleri Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan bir bilek güreşine benzeten piyasa uzmanları petroldeki büyük düşüşün iç piyasadaki akaryakıt tarafına da ciddi indirim olarak yansımasını bekliyor.

BENZİNDE 82 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR
yenisafak.com'a konuşan uzmanlar, yurt dışı ürün fiyatlarında açılış rakamlarında ortaya çıkan çöküş hareketi sonrası gün içerisinde değişebilme ihtimali de göz önünde bulundurularak benzinde 82 kuruş, motorinde ise 65 kuruş indirim bekliyor.

Rekor seviyedeki indirimlerin 10 Mart Salı'yı 11 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olabileceğine dikkat çekiliyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?
Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 5-6 Mart'ta gerçekleşen toplantısında üretim kesintisinin sürdürülmesiyle ilgili karar alınamaması sebebiyle geriledi.

OPEC üyeleri 1.5 milyon varil kesinti önerisinde bulunurken, OPEC+ üyesi Rusya bunu kabul etmedi ve petrol rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu belirtti. Suudi Arabistan ise buna karşılık olarak ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldığını duyurdu.

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