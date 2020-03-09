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Altın fiyatlarında 7 yıllık rekor! Petrol düştü, altın yükseldi! Altın fiyatları ne olacak, artacak mı?

Altın fiyatları son dakika... Koronavirüs gelişmelerinin yanı sıra petrol fiyatlarında yaşanan düşüş altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Bu gelişmeler ile altın son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yeni rekor kırdı. Spot altın 1799 doları aştı. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın artacak mı? Altın fiyatlarında son durum nedir?

Giriş Tarihi: 09.03.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 10:45
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Altın fiyatlarında 7 yıllık rekor! Petrol düştü, altın yükseldi! Altın fiyatları ne olacak, artacak mı?

Altın fiyatları artacak mı? Altın, petrolde yaşanan düşüş nedeniyle yükselişe geçti. Piyasalarda emtia piyasası ve koronavirüse ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Spot altın 2012 yılından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aşarak yeni rekor kırdı.

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Altın fiyatlarında 7 yıllık rekor! Petrol düştü, altın yükseldi! Altın fiyatları ne olacak, artacak mı?

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

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Altın fiyatlarında 7 yıllık rekor! Petrol düştü, altın yükseldi! Altın fiyatları ne olacak, artacak mı?

ALTIN ARTACAK MI?

Uzmanlar koronavirüse ilişkin gelişmelerle altın fiyatlarında artış yaşanabileceğini söylüyor.

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Altın fiyatlarında 7 yıllık rekor! Petrol düştü, altın yükseldi! Altın fiyatları ne olacak, artacak mı?

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın almak isteyenler için uzmanlardan "panik alım satım" uyarısı geliyor. Uzmanlar, artış nedeniyle panik alımlardan sakınılması gerektiğini söylüyor.

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Altın fiyatlarında 7 yıllık rekor! Petrol düştü, altın yükseldi! Altın fiyatları ne olacak, artacak mı?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.