Altın fiyatlarında 7 yıllık rekor! Petrol düştü, altın yükseldi! Altın fiyatları ne olacak, artacak mı?

Altın fiyatları son dakika... Koronavirüs gelişmelerinin yanı sıra petrol fiyatlarında yaşanan düşüş altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Bu gelişmeler ile altın son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yeni rekor kırdı. Spot altın 1799 doları aştı. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın artacak mı? Altın fiyatlarında son durum nedir?

Giriş Tarihi: 09.03.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 10:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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