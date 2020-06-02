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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: "Altın fiyatları yükselecek!" Canlı yayında flaş açıklama... Peki dolar euro ne kadar oldu?

Son dakika: "Altın fiyatları yükselecek!" Canlı yayında flaş açıklama... Peki dolar euro ne kadar oldu?

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Giriş: 02.06.2020 15:06
Güncelleme:02.06.2020 15:09
Son dakika haberi; Dolar ve Euro ne kadar oldu? Döviz piyasasında son durum nasıl? Dolar yükselecek mi? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt veren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıt verdi. Erdem, altın fiyatlarındaki hareketliliğine de dikkat çekti ve yaklaşan düğün sezonu nedeniyle altın fiyatlarının yükseleceğini açıkladı. Gram altının fiyatı ne kadar oldu? İşte 02 Haziran Salı gününe ait en güncel rakamlar...

Son dakika haberi; Dolar ve Euro ne kadar oldu? Döviz piyasasında son durum nasıl? Dolar yükselecek mi? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt veren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıt verdi. Erdem, altın fiyatlarındaki hareketliliğine de dikkat çekti ve yaklaşan düğün sezonu nedeniyle altın fiyatlarının yükseleceğini açıkladı. Gram altının fiyatı ne kadar oldu?

İşte 02 Haziran Salı gününe ait en güncel rakamlar...

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