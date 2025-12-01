01 Aralık 2025, Pazartesi
Zam pazarlığı başlıyor! 2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak?
86 milyonun merakla beklediği asgari ücret zam görüşmeleri bugün itibarıyla başlıyor. Milyonların gözü kulağı 2026 yılında asgari ücrete uygulanacak zam oranına çevrilirken kulislerde konuşulan rakamlar neler? Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yüzde kaç oranında zam oranı netleşecek? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olarak masaya yatırılması muhtemel zam oranını ele aldı.