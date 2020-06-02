Son dakika: Emekliler ve memurların zam oranları ortaya çıkıyor? Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı? |Video

Son dakika haberi; Emekliler ve memurların zam oranlarının belli olduğu enflasyon rakamları yarın (03 Haziran Çarşamba) açıklanacak. Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 0.70 civarlarında beklediğini açıklayan Faruk Erdem, son 4 ayın ortalama enflasyon oranının yüzde 4-5 olduğunu söyledi. Erdem, yıl sonu enflasyon beklentisinin ise yüzde 7-8 oranlarında tek haneli olarak gerçekleşeceğini ifade etti. İşte Erdem'in A Haber canlı yayınında yaptığı o açıklamalar.