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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Emekliler ve memurların zam oranları ortaya çıkıyor? Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı? |Video

Son dakika: Emekliler ve memurların zam oranları ortaya çıkıyor? Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı? |Video

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Giriş: 02.06.2020 15:30
Güncelleme:02.06.2020 15:34
Son dakika haberi; Emekliler ve memurların zam oranlarının belli olduğu enflasyon rakamları yarın (03 Haziran Çarşamba) açıklanacak. Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 0.70 civarlarında beklediğini açıklayan Faruk Erdem, son 4 ayın ortalama enflasyon oranının yüzde 4-5 olduğunu söyledi. Erdem, yıl sonu enflasyon beklentisinin ise yüzde 7-8 oranlarında tek haneli olarak gerçekleşeceğini ifade etti. İşte Erdem'in A Haber canlı yayınında yaptığı o açıklamalar.
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