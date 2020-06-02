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Yeni konut alacaklara 150 bin liralık avantaj sağlayan kredi imkanı! İşte yeni konut kredisinin detayları |Video

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Giriş: 02.06.2020 16:06
Güncelleme:02.06.2020 16:09
Son dakika haberi; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketini dün açıklamıştı. O pakette yeni konut (ev) alacaklara büyük avantajlar sağlıyor. Yeni konut alacak vatandaşlar eski oranlar 150 bin liraya kadar avantajlı bir şekilde konut kredi imkanına sahip olabiliyorlar. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 100 bin TL konut kredi çekenlerin ne kadar geri ödeme yapacağını canlı yayında örnek ödeme tablosu ile anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketini dün açıklamıştı. O pakette yeni konut (ev) alacaklara büyük avantajlar sağlıyor.

YENİ KONUT KREDİSİNDE 150 BİN LİRA AVANTAJ SAĞLIYOR

Yeni konut alacak vatandaşlar eski oranlar 150 bin liraya kadar avantajlı bir şekilde konut kredi imkanına sahip olabiliyorlar. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 100 bin TL konut kredi çekenlerin ne kadar geri ödeme yapacağını canlı yayında örnek ödeme tablosu ile anlattı.

Erdem, yeni konut kredisi oranlarında eskiye oranla yılda 35 bin lira gibi bir tasarruf sağlandığını bunun da 5 yıllık vadeli kredi çekildiği hesaplanırsa 150 bin liradan fazla bir avantaj sağlanacağını söyledi.

İşte örnek yeni ev kredisi geri ödeme tablosu (100 bin TL kredi için)

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