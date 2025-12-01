01 Aralık 2025, Pazartesi
2026 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları
2026 yılında uygulanacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari ücret rakamı aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılar sonrasında belli olacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.