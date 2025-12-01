01 Aralık 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları 2026 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları
2026 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları

2026 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2025 10:00
2026 yılında uygulanacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari ücret rakamı aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılar sonrasında belli olacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2026 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Zam pazarlığı başlıyor! 2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak?
Zam pazarlığı başlıyor! 2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrette ilk toplantı ne zaman?
Asgari ücrette ilk toplantı ne zaman?
Asgari ücrette zam toplantısı ne zaman?
Asgari ücrette zam toplantısı ne zaman?
Asgari ücret maratonu 1 Aralık’ta başlıyor
Asgari ücret maratonu 1 Aralık'ta başlıyor
Et ve tereyağ fiyatı sabitlendi
Et ve tereyağ fiyatı sabitlendi
EFT ve IBAN transferinde yeni zorunluluk!
EFT ve IBAN transferinde yeni zorunluluk!
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Asgari ücret zammı tahmini!
Asgari ücret zammı tahmini!
2026 uyarısı: Kısa vadeli düşünen batar
2026 uyarısı: Kısa vadeli düşünen batar
En düşük emekli maaşı kaç lira olur?
En düşük emekli maaşı kaç lira olur?
500 bin sosyal konuta kaç kişi başvurdu?
500 bin sosyal konuta kaç kişi başvurdu?
Daha Fazla Video Göster