Altında yeni yıl senaryosu! Uzmanların 2026 beklentisi ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 01:04
Son aylarda rekor üzerine rekor kıran gram altın son haftalarda stabil giderken aralık ayına yükselişle başladı. Yatırım ve yastık altı için alınan altınlara talep yükselerek devam ederken fırsatçılar da boş durmadı. Uzmanlar dolandırıcılara karşı, vatandaşları olduğu kadar kuyumcuları da uyarıyor. Peki yükselişiyle yatırımcıyı cezbeden altında bundan sonrası için ne olur? En çok hangi altın kazandırdı? Çeyrek altın mı, beşli altın mı, gram altın mı? İşte detaylar...
