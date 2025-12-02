Emekli ve memura yeni maaş! İşte hesaplamalar

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşı hesabı yeniden yapılacak. Ocak-Temmuz 2026 için belirlenecek memur zammı 6 aylık enflasyon verilerine göre yeniden şekillenecek. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 5 aylık enflasyon verisi ortaya çıkacak. Böylelikle memurun alacağı zam büyük oranda belli olacak. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor yüzde kaç zam alacak? Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem detayları aktardı.

