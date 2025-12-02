02 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Emekli ve memura yeni maaş! İşte hesaplamalar
Emekli ve memura yeni maaş! İşte hesaplamalar

Emekli ve memura yeni maaş! İşte hesaplamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2025 10:53
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşı hesabı yeniden yapılacak. Ocak-Temmuz 2026 için belirlenecek memur zammı 6 aylık enflasyon verilerine göre yeniden şekillenecek. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 5 aylık enflasyon verisi ortaya çıkacak. Böylelikle memurun alacağı zam büyük oranda belli olacak. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor yüzde kaç zam alacak? Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekli ve memura yeni maaş! İşte hesaplamalar
Emekli ve memura yeni maaş!
Emekli ve memura yeni maaş!
Altında yeni yıl senaryosu! Uzmanların 2026 beklentisi ne?
Altında yeni yıl senaryosu! Uzmanların 2026 beklentisi ne?
Emlak vergisini ödemeyenler dikkat!
Emlak vergisini ödemeyenler dikkat!
Sitelerde yeni zam oranı ne olacak?
Sitelerde yeni zam oranı ne olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye 3. çeyrekte yıllık yüzde 3,7 büyüdü
Türkiye 3. çeyrekte yıllık yüzde 3,7 büyüdü
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Zam pazarlığı başlıyor! 2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak?
Zam pazarlığı başlıyor! 2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrette ilk toplantı ne zaman?
Asgari ücrette ilk toplantı ne zaman?
Asgari ücrette zam toplantısı ne zaman?
Asgari ücrette zam toplantısı ne zaman?
Asgari ücret maratonu 1 Aralık’ta başlıyor
Asgari ücret maratonu 1 Aralık'ta başlıyor
Et ve tereyağ fiyatı sabitlendi
Et ve tereyağ fiyatı sabitlendi
Daha Fazla Video Göster