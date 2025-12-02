Altında dalgalı seyir sürecek mi?

02 Aralık 2025, Salı

2025’te en çok konuşulan yatırım aracı altın oldu. Altın, yatırımcısına son 11 ayda yüzde 100’e yakın kazanç sağladı. Ancak son günlerde altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanıyor. Peki, Aralık ayında piyasayı ne bekliyor? Aralık ayı ve yeni yılda altın piyasasındaki beklenti ne yönde? İşte altın fiyatlarındaki son tablo ve uzman uyarıları.
