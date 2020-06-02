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Taşıt (otomobil) kredilerinde faiz oranları düştü! 50 bin TL kredi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte yanıtı |Video

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Giriş: 02.06.2020 16:32
Güncelleme:02.06.2020 17:32
Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredileri tarihin en düşük seviyelerine geriledi. Binek ve ticari araç alacaklara ayrı faiz oranları uygulanırken isteyen 6 ay ödemesiz 60 aya kadar olan bu kredilerden faydalanabilecek. Peki yeni oranlara göre 50 bin TL taşıt (otomobil) kredisi çekerseniz ne kadar geri ödeme yaparsınız? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tabloyu paylaştı ve detayları anlattı.

Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredileri tarihin en düşük seviyelerine geriledi. Binek ve ticari araç alacaklara ayrı faiz oranları uygulanırken isteyen 6 ay ödemesiz 60 aya kadar olan bu kredilerden faydalanabilecek. Peki yeni oranlara göre 50 bin TL taşıt (otomobil) kredisi çekerseniz ne kadar geri ödeme yaparsınız?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tabloyu paylaştı ve detayları anlattı.

50 BİN TL TAŞIT (OTOMOBİL) KREDİSİ ÇEKERSENİZ? NE KADAR GERİ ÖDEME YAPARSINIZ?

TAŞIT KREDİSİ PAKETİ

Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

1.El ve 2.El tüm Taşıt Kredilerinde asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanıyor.

Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelerden yapılacak.

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