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Taşıt (otomobil) kredilerinde faiz oranları düştü! 50 bin TL kredi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte yanıtı |Video
Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredileri tarihin en düşük seviyelerine geriledi. Binek ve ticari araç alacaklara ayrı faiz oranları uygulanırken isteyen 6 ay ödemesiz 60 aya kadar olan bu kredilerden faydalanabilecek. Peki yeni oranlara göre 50 bin TL taşıt (otomobil) kredisi çekerseniz ne kadar geri ödeme yaparsınız?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tabloyu paylaştı ve detayları anlattı.
50 BİN TL TAŞIT (OTOMOBİL) KREDİSİ ÇEKERSENİZ? NE KADAR GERİ ÖDEME YAPARSINIZ?
TAŞIT KREDİSİ PAKETİ
Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
1.El ve 2.El tüm Taşıt Kredilerinde asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanıyor.
Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelerden yapılacak.