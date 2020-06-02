İkinci el konut alacaklara müjde! Faiz oranları en düşük sevide... İşte örnek geri ödeme tablosu |Video

Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketinin detayları belli oluyor. Kamu bankalarından (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) ikinci el konut almayı düşünenlere büyük müjde... İkinci el konut kredileri tarihin en düşük seviyelerine gerilerdi. Üstelik 12 ay geri ödeme yapmama seçeneğiyle birlikte uygun şartları taşıyan herkes bu kredilerden yararlanabilir. Peki 100 bin lira ikinci el konut kredisi çeken birisi ne kadar geri ödeme yapacak? Bu sorunun yanıtı Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketinin detayları belli oluyor. Kamu bankalarından (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) ikinci el konut almayı düşünenlere büyük müjde... İkin el konut kredileri tarihin en düşük seviyelerine gerilerdi. Üstelik 12 ay geri ödeme yapmama seçeneğiyle birlikte uygun şartları taşıyan herkes bu kredilerden yararlanabilir. Peki 100 bin lira ikinci el konut kredisi çeken birisi ne kadar geri ödeme yapacak? Bu sorunun yanıtı Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ ÖRNEK GERİ ÖDEME TABLOSU (100 BİN LİRA İÇİN...)



*Tablo 100 bin TL çekilen kredi tutarına göre düzenlenmişti.

KONUT KREDİSİ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren şubelerden yapılacak.