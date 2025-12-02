Bitcoin neden sert düşüş yaşandı? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Kripto para piyasalarını sarsan sert düşüşü A Haber'de değerlendiren kripto para uzman Mete Ali Başkaya, ETF'lerden 4.3 milyar dolarlık çıkış yaşandığını ve teknik olarak piyasanın "ölüm kesişimi" noktasına geldiğini belirtti. Tether'in kredi notunun düşürülmesi ve Fed belirsizliklerinin yatırımcıyı tedirgin ettiğini söyleyen Başkaya, risk sevmeyen yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına yöneldiğine dikkat çekti.

