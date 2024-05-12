Pos cihazı kullananlar dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla attıkları adımları genişlettiklerini söyledi. Vergi kayıp ve kaçak denetiminde de 3 bin 662 kişi tespit edildi. 5 milyar liralık hasılatın beyan edilmesi sağlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

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