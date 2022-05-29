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Milli helikopter motoru için tarih verildi! Tam 1570 beygir.

İHA
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Giriş: 29.05.2022 16:40
Milli helikopterlere güç vermek için geliştirilen TEI-TS1400 turboşaft motorunun teslim tarihi öne çekildi. TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında ilk uçuş için bir motor teslim edeceğimizin sözünü verdik" dedi..
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