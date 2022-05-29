29 Mayıs 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Milli helikopter motoru için tarih verildi! Tam 1570 beygir.
Milli helikopterlere güç vermek için geliştirilen TEI-TS1400 turboşaft motorunun teslim tarihi öne çekildi. TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında ilk uçuş için bir motor teslim edeceğimizin sözünü verdik" dedi..