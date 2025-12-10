Sultanlar Ligi | Fenerbahçe-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi'nde rekabetin ritmi yeniden hızlanıyor. Haftalardır beklenen dev mücadele, iki köklü kulübü aynı sahnede buluşturacak. Karşılaşmanın sonucu yalnızca haftanın değil, ligin genel dengelerinin de değişmesine yol açabilir. Bu nedenle gözler, salondan çıkacak her detayda olacak.