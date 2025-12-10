Viral Galeri Viral Liste Sultanlar Ligi | Fenerbahçe-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank karşı karşıya geliyor. Heyecanı yükselten atmosfer, taraftarların maç günü yaklaşırken merakını daha da artırıyor. Peki, Fenerbahçe-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

10.12.2025 17:40
Vodafone Sultanlar Ligi'nde rekabetin ritmi yeniden hızlanıyor. Haftalardır beklenen dev mücadele, iki köklü kulübü aynı sahnede buluşturacak. Karşılaşmanın sonucu yalnızca haftanın değil, ligin genel dengelerinin de değişmesine yol açabilir. Bu nedenle gözler, salondan çıkacak her detayda olacak.

Fenerbahçe-Vakıfbank Voleybol Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasındaki 10. haftanın en çok konuşulan randevusu, 11 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak. İlk servis 19.30'da atılacak.

Fenerbahçe-Vakıfbank Voleybol Maçı Hangi Kanalda?

Bu dev buluşma, voleybolseverlerin yakından takip ettiği TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligin üst sıralarında dengeleri belirleyen iki güçlü ekip karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Medicana'nın hücum gücü ile VakıfBank'ın sistemli oyunu, mücadelenin seyrini her an değiştirebilir.

İki takımın da kadrosu geniş ve form düzeyleri yüksek. Bu da karşılaşmayı haftanın "klasik" niteliğindeki maçı haline getiriyor.

