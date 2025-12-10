Altında gözler Fed kararında! Piyasalarda nefesler tutuldu

Piyasalarda nefesler tutuldu gözler ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Fed'in arka arkaya üçüncü kez 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise yılın son faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalardaki son durumu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi.

