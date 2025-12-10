10 Aralık 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Altında gözler Fed kararında! Piyasalarda nefesler tutuldu
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 10.12.2025 14:04
Piyasalarda nefesler tutuldu gözler ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Fed'in arka arkaya üçüncü kez 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise yılın son faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalardaki son durumu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi.