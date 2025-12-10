Viral Galeri Viral Liste Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında darp iddiası: Bana vurdu saçımı çekti

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında darp iddiası: Bana vurdu saçımı çekti

Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç hakkındaki darp iddiası gündem oldu. Nişantaşı'nda bir eğlence mekanında Yanaç, tarafından darp edildiğini iddia eden genç kız Nisa Sözen, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşarak, 'direkt olarak yüzüme eliyle vurdu ve beni yere yatırdı. Yerdeyken beni darp etti, vurdu, saçımı çekti.' dedi. Öte yandan o anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 18:17 Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:36
’Survivor yarışmacısından dayak yedim’ deyip şikayetçi oldu!

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nisa Sözen isimli genç kız Nişantaşı'nda bir eğlence mekanında eğlenirken, iddiaya göre Survivor yarışması ile tanınan Aycan Yanaç tarafından darp edildiğini iddia etti.

’Survivor yarışmacısından dayak yedim’ deyip şikayetçi oldu!

"BURAYA GELİRSEM SENİ VAR YA..."
Yanaç'tan şikayetçi olduğunu belirten genç kız, olayı sosyal medya hesabından anlattı. Darp edildim diyen genç kız; "Cuma gecesi Nişantaşı'nda bir mekanda dört arkadaşımla dışarıdaydık. İkizimi, Esma'yı aramak için tuvalete indim. Tuvalet kabinlerinden birinin boş olduğunu görünce, dolu olan diğer kabinin kapısını çalarak "Esma, Esma" diye seslendim. Bunu muhtemelen üç dört kez tekrarladım. İçeriden gelen sesi tam olarak duyamadım, ancak hemen ardından bir kadın sesi oldukça sinirli bir şekilde yükseldi: "Esma burada yok, anlamıyor musun? Buraya gelirsem seni var ya..."

’Survivor yarışmacısından dayak yedim’ deyip şikayetçi oldu!

"DİREKT OLARAK YÜZÜME ELİYLE VURDU VE BENİ YERE YATIRDI"
Sesin hemen ardından kabinin kapısı aniden açıldı. Karşımda duran kişinin sonradan Aycan Yanaç olduğunu öğrendim. Şahıs, hiçbir konuşma ya da uyarı yapmaksızın, direkt olarak yüzüme eliyle vurdu ve beni yere yatırdı. Yerdeyken beni darp etti, vurdu, saçımı çekti.

’Survivor yarışmacısından dayak yedim’ deyip şikayetçi oldu!

ŞİKAYETÇİ OLDUM
Saldırı sonucu, bacağımda kocaman bir sıyrık oluştu, kolum çizildi, başımın iki tarafı da şişti. Yanaç daha sonra tekrar bir hırsla gelip üzerime yürüdü o sıra 5 erkek kendisini tuttu ve ofis gibi bir yere soktu. Ardından sanırım mekanın arka kapısından çıkarıp, kaçırdılar kendisini. Mekandan ayrıldıktan hemen sonra hastaneye giderek darp raporu aldım; tomografi, akciğer ve diz için röntgen çekildi, kan testi verdim ve yaralarım pansuman edildi. Hastaneden çıkan darp raporumu alarak karakola gittim ve raporumu teslim edip şahıs hakkında şikayetçi oldum.

"CANIM ACIYOR ÖKSÜRÜYORUM"
Olaydan bir gün sonra ortaya çıkan şiddetli ağrılarım hala devam ediyor; göğsümde şiddetli bir ağrı var, nefes almakta zorlanıyorum, önden, arkadan ve iki yanımdan baskı hissediyorum. Nefes alırken bile canım acıyor ve öksüremiyorum. Fizyoterapistim bu olaylar nedeniyle iki gündür işe gidemiyorum.

’Survivor yarışmacısından dayak yedim’ deyip şikayetçi oldu!
SON DAKİKA