Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında darp iddiası: Bana vurdu saçımı çekti

ŞİKAYETÇİ OLDUM

Saldırı sonucu, bacağımda kocaman bir sıyrık oluştu, kolum çizildi, başımın iki tarafı da şişti. Yanaç daha sonra tekrar bir hırsla gelip üzerime yürüdü o sıra 5 erkek kendisini tuttu ve ofis gibi bir yere soktu. Ardından sanırım mekanın arka kapısından çıkarıp, kaçırdılar kendisini. Mekandan ayrıldıktan hemen sonra hastaneye giderek darp raporu aldım; tomografi, akciğer ve diz için röntgen çekildi, kan testi verdim ve yaralarım pansuman edildi. Hastaneden çıkan darp raporumu alarak karakola gittim ve raporumu teslim edip şahıs hakkında şikayetçi oldum.

"CANIM ACIYOR ÖKSÜRÜYORUM"

Olaydan bir gün sonra ortaya çıkan şiddetli ağrılarım hala devam ediyor; göğsümde şiddetli bir ağrı var, nefes almakta zorlanıyorum, önden, arkadan ve iki yanımdan baskı hissediyorum. Nefes alırken bile canım acıyor ve öksüremiyorum. Fizyoterapistim bu olaylar nedeniyle iki gündür işe gidemiyorum.