Kirada yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor! 1 temmuz sonrası yeni süreçte kirada zam oranları nasıl olacak?

Yaklaşık 2 yıldır yürürlükte olan kirada yüzde 25 zam sınırı uygulaması 1 Temmuz'da sona eriyor. Peki yeni süreçte zam artış oranları nasıl tespit edilecek? Yeni sınırlamalar getirilecek mi? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

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