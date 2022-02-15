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KDV indirimi etiketlere yansıtıldı mı? Enflasyona etkisi olacak mı?

A Haber
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Giriş: 15.02.2022 09:54
Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın KDV’nin düşürüldüğünü açıklamasıyla gözler etiketlere çevrildi. Peki bu KDV indirimi etiketlere nasıl yansıdı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in canlı yayında açıklamaları:

"Enflasyonun içerinde gıdanın çok büyük bir payı var. Bu yüzde gıdadaki KDV indirimi çok önemli. Burada yapılacak indirim enflasyona da önemli bir etki yapacak. Bu indirimler çok önemli, devlet burada 30 milyardan fazla gelirden vazgeçti.

Devlet bu fedakarlığı yaparken denetim bu noktada çok önemliydi. Pazartesi ile o timler hazırlanmış ve sahaya çıktılar. Ekipler gibi vatandaş olarak bizim de denetlememiz lazım."

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