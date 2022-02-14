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Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı! İşte ilk görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini duyurmuştu. Temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından çeşitli noktalarda Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı.

Giriş Tarihi: 14.02.2022 13:47
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Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı! İşte ilk görüntüler

Söz konusu düzenlemeyle su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir ve zeytin gibi ürünler başta olmak üzere kuru yemiş, bakliyat, sebze ve meyve, çikolata, lokum, bisküvi, kraker ve gofret gibi atıştırmalıklarda KDV oranı yüzde 1'e düşürülmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı! İşte ilk görüntüler

KDV indirim uygulaması, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da başlarken, marketlerde indirimlerin etiketlere yansıtılması için çalışmalar sürüyor.

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Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı! İşte ilk görüntüler

Söz konusu ürünlerde indirimlere başlandı. Buna karşın değiştirilmemiş etiketler olsa dahi merkezi sistem sayesinde market kasalarında söz konusu ürünlerin KDV'si yüzde 1 olarak uygulanıyor.

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Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı! İşte ilk görüntüler

Perakendeciler, uygulamanın Başkan Erdoğan tarafından 2 gün önce açıklanmasından bu yana müşterilerin değişimleri sorduğunu ve bugün KDV indiriminin fiyatlara yansıtıldığını görmekten memnun olduğunu ifade etti.

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Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı! İşte ilk görüntüler

"KDV'DEKİ DÜZENLEME HEMEN FİYATLARA YANSITILDI"

İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, İstanbul'daki bir markette AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDV indiriminin hem perakendeciler hem de müşteriler için çok önemli olduğunu belirterek, kararın tüm kesimler tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.