14 Şubat 2022, Pazartesi
Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı! İşte ilk görüntüler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini duyurmuştu. Temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından çeşitli noktalarda Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı.
Giriş Tarihi: 14.02.2022 13:47
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