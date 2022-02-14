Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı! İşte ilk görüntüler

"KDV'DEKİ DÜZENLEME HEMEN FİYATLARA YANSITILDI"

İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, İstanbul'daki bir markette AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDV indiriminin hem perakendeciler hem de müşteriler için çok önemli olduğunu belirterek, kararın tüm kesimler tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.