Ankara'da pancar tarlasında feci ölüm! 3 çocuk annesi çiftçi tarım makinesine sıkışarak hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, pancar hasadı sırasında meydana gelen feci kazada 3 çocuk annesi Türkan Keskin (50), pancar sökme makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Yeniköseler Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada meydana geldi. Eşi İsmail Keskin ile birlikte çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Keskin'in, tarım makinesinin bıçakları arasında sıkıştığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, Keskin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedeni makineden çıkarılan Keskin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.