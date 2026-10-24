İşgalci İsrail'den Batı Şeria'ya abluka: El Halil'in giriş ve çıkışları kapatıldı

İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında provokasyon ve baskı dozunu artırmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Halid Ebu Cuma, İsrail güçleri tarafından cuma namazından sonra gözaltına alındı. Kudüs'teki bu gelişmenin ardından İsrailli Bakan Smotrich, yeni bir askerî operasyon çağrısı yaptı. Eş zamanlı olarak Batı Şeria'nın El Halil kenti tamamen abluka altına alındı, giriş ve çıkışlar kapatıldı. Washington'dan İsrail'e uyarı gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batı Şeria'da yeni bir kriz istemediklerini ilan etti.