-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
İşgalci İsrail'den Batı Şeria'ya abluka: El Halil'in giriş ve çıkışları kapatıldı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İşgalci İsrail'den Batı Şeria'ya abluka: El Halil'in giriş ve çıkışları kapatıldı

İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında provokasyon ve baskı dozunu artırmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Halid Ebu Cuma, İsrail güçleri tarafından cuma namazından sonra gözaltına alındı. Kudüs'teki bu gelişmenin ardından İsrailli Bakan Smotrich, yeni bir askerî operasyon çağrısı yaptı. Eş zamanlı olarak Batı Şeria'nın El Halil kenti tamamen abluka altına alındı, giriş ve çıkışlar kapatıldı. Washington'dan İsrail'e uyarı gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batı Şeria'da yeni bir kriz istemediklerini ilan etti.

Yemen'de çatışmalar şiddetleniyor: Taiz'de 38'i çocuk, 212 sivil hayatını kaybetti.
Sonraki Video
Yemen'de çatışmalar şiddetleniyor: Taiz'de 38'i çocuk, 212 sivil hayatını kaybetti.
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar