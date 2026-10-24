Almanya’da 125 yıllık mühendislik harikası! Gökyüzündeki raylarda günde 80 bin yolcu

Almanya’nın Wuppertal kentinde 1901’den bu yana hizmet veren tarihi Schwebebahn asma treni, yaklaşık 13 kilometrelik hattıyla kentin ulaşımında önemli rol oynuyor. Wupper Nehri’nin üzerinde ve cadde güzergâhlarında ilerleyen tren, günde yaklaşık 80 bin yolcu taşıyor. Alman mühendis Eugen Langen’in geliştirdiği sistem, 125 yıllık geçmişi ve sıra dışı tasarımıyla hem kent sakinlerinin hem de turistlerin ilgisini çekiyor.