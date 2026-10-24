Başkan Erdoğan’dan dünyaya BM mesajı: “Daha adil bir dünya mümkün!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kuruluşunun 81’inci yıl dönümü ve 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü dolayısıyla uluslararası kamuoyuna mesaj verdi. Gazze’de yaşananlara ve BM Güvenlik Konseyi’nin yapısına dikkat çeken Erdoğan, daha adil ve kapsayıcı bir uluslararası sistem için reform çağrısı yaptı. Erdoğan, İstanbul’u BM merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü de vurguladı.