Siber dolandırıcılardan “yaş doğrulama” tuzağı! Sahte linklere dikkat

15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin 1 Kasım’da yürürlüğe gireceği iddiasıyla ortaya çıkan sahte mesajlar, çocukları ve aileleri hedef alıyor. “Hesabınız kapanacak, yaşınızı doğrulayın” ifadeleriyle gönderilen oltalama bağlantıları üzerinden kişisel ve bankacılık bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, vatandaşları şüpheli linklere tıklamamaları konusunda uyarırken resmî işlemlerle ilgili duyuruların doğrulanmış kanallardan kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.