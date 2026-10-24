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Siber dolandırıcılardan “yaş doğrulama” tuzağı! Sahte linklere dikkat
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Siber dolandırıcılardan “yaş doğrulama” tuzağı! Sahte linklere dikkat

15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin 1 Kasım’da yürürlüğe gireceği iddiasıyla ortaya çıkan sahte mesajlar, çocukları ve aileleri hedef alıyor. “Hesabınız kapanacak, yaşınızı doğrulayın” ifadeleriyle gönderilen oltalama bağlantıları üzerinden kişisel ve bankacılık bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, vatandaşları şüpheli linklere tıklamamaları konusunda uyarırken resmî işlemlerle ilgili duyuruların doğrulanmış kanallardan kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

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