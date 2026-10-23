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Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti

Ürdün'de bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

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