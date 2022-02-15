Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu! KDV indirimi başladı

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere de, Başkan Erdoğan'ın da çağrısına karşılık harekete geçtiklerini belirterek, "Üyelerimiz tedarikçi firmalarımızla görüşüyor. Diyelim ki onlar yüzde 3 indirim yaptı biz de ilave 7 indirim yapacağız ve bunu rafa toplam yüzde 10 olarak yansıtacağız" dedi. Sadece temel gıda ürünlerinde değil temel ihtiyaç malzemelerinde de indirim yapılması için çalıştıklarını anlatan Güzeldere, "Deterjan, bebek bezi, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde de indirim yapmayı istiyoruz. Çok yakında üye marketlerimizin raflarına bunu yansıtmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.