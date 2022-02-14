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Zamlı indirim oyunu! Marketler hafta sonu ne yaptı? Yüzde 7'lik KDV indirimi raflara nasıl yansıdı?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Zamlı indirim oyunu! Marketler hafta sonu ne yaptı? Yüzde 7’lik KDV indirimi raflara nasıl yansıdı?

Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan KDV’nin yüzde 1’e düştüğünü açıkladı. Bu gelişmeden sonra Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel önemli bir tespiti yazısına taşıdı. İndirimin açıklandığı gün marketlerin zam yaptığına dikkat çekti. Yani yüzde 7'lik KDV indiriminin başladığı bugünden önce zam sonra indirim uyguladı. Peki KDV indirimi raflara yansıdı mı? İndirimin açıklandığı gün hangi marketler zam yapmaya başladı? Marketler hafta sonu önce zam sonra yüzde 7 indirim mi yaptı? Zamlı indirim oyunun tespitini yapan Mevlüt Tezel A Haber’de önemli değerlendirmeler yaptı.

Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan KDV'nin yüzde 1'e düştüğünü açıkladı. Bu gelişmeden sonra Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel önemli bir tespiti yazısına taşıdı.

İndirimin açıklandığı gün marketlerin zam yaptığına dikkat çekti. Yani yüzde 7'lik KDV indiriminin başladığı bugünden önce zam sonra indirim uyguladı.

MARKETLER ÖNCE ZAM MI YAPTI?

Peki KDV indirimi raflara yansıdı mı? İndirimin açıklandığı gün hangi marketler zam yapmaya başladı? Marketler hafta sonu önce zam sonra yüzde 7 indirim mi yaptı? Zamlı indirim oyunun tespitini yapan Mevlüt Tezel A Haber'de önemli değerlendirmeler yaptı.

Mevlüt Tezel'in öne çıkan açıklamaları:

Artık vatandaşlar market konusunda uzman oldu. Herkes etiketlere bakıyor ev fiyatları takip ediyor. Sosyal medyada baktım ve marketleri de gezdim, görünün o ki bazı marketler hafta sonu fazla mesai yapmış . Cumartesi günü KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Yani devlet burada alacağı vergiden vazgeçiyor.

FİYATLARA YANSIMADIĞINI GÖRDÜK

Bu fiyatların en az yüzde 7 ineceğini gösteriyor ve bunlar temel gıdalar. Esasında bunların kullanıldığı ürünlerinde indirime girmesi gerekiyor. Pandemi döneminde de yeme ve içme sektörünün KDV oranı düşürülmüştü ancak bunun fiyatlara yansımadığını gördük.

FİYATLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Şu anda aynı korku var. Mesela cumartesi günü KDV'nin indiği gün bir artış yanmış durumda. Aynı şekilde pul biberde yükseliş var. Bisküvi 12,90'dan 16,50'ye çıkarılmış. Toz deterjanlarda fiyat yükselişleri var.

HALKIMIZI BEZDİRİYORLAR

Haftada bir zam yapılıyor. Enerji krizi var, benzin yükseliyor, dolar yükseliyor. Yazın yapılan domates salçasına kaç defa zam yapılabilir? Halkımızı bezdiriyorlar.

Zamlı indirim oyunu! Marketler hafta sonu ne yaptı? ZAMLI İNDİRİM OYUNU! MARKETLER HAFTA SONU NE YAPTI?

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