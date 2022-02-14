Zamlı indirim oyunu! Marketler hafta sonu ne yaptı? Yüzde 7’lik KDV indirimi raflara nasıl yansıdı?

Mevlüt Tezel'in öne çıkan açıklamaları:

Artık vatandaşlar market konusunda uzman oldu. Herkes etiketlere bakıyor ev fiyatları takip ediyor. Sosyal medyada baktım ve marketleri de gezdim, görünün o ki bazı marketler hafta sonu fazla mesai yapmış . Cumartesi günü KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Yani devlet burada alacağı vergiden vazgeçiyor.