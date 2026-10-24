Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı: Çocuklar günde ne kadar süre ekrana bakmalı?

Teknoloji devlerinin sahipleri ekranlar için milyarlarca lira yatırım yapıyor. Ancak buna karşın kendi çocuklarına ekran kısıtlaması uyguluyorlar. Meta'nın CEO'su Zuckerberg (Zukırbörg), kızlarının uzun süre bilgisayar başında oturmasına müsaade etmezken Snapchat'in kurucusu, çocuğuna haftada sadece 90 dakika ekran izni veriyor. Hem bu ilginç tezatlığın nedenine bakalım hem de “Çocuklar günde kaç dakika ekrana maruz kalmalı?” sorusunun cevabına...