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Hayalet tüketime dikkat! Faturaları düşürmek için cihazları kullandıktan sonra kapatın

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2021 12:41
Güncelleme:05.02.2021 12:48
Ev ve işyerlerimizde biz farkında olmadan elektrik harcayan cihazlar bulunuyor. Buna da hayalet tüketim deniyor. Kapatılmayan tüm cihazlar, prizden çekilmeyen fişler... Bunlar hayalet tüketime sebep oluyor. Peki evde elektrik tasarrufunu sağlamanın yolları neler? Birkaç basit alışkanlıkla elektrik faturanızı düşürebilirsiniz. İşte tasarrufun püf noktaları…

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