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Güneş enerjisinde rekor kırıldı! Her yıl 3 bin 500 megavat güneş kurulu gücü hedefi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 18:23
16 Haziran’da gün içinde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 44'ü aşarak rekor kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bayramın ilk gününde güneş enerjisinden elektrik üretiminin toplam üretim içinde yüzde 44'ü aşan pay aldığını söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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