Dolar ve altında sert düşüş! BDDK'nın kararları piyasalara nasıl yansıdı? | Altın... Dolar... Euro.. İşte güncel fiyatları

Haftanın ilk günü dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor. BDDK'nın kararı piyasaları nasıl etkileyecek? Ekonomist İbrahim Derici ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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