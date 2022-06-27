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Dolar ve altında sert düşüş! BDDK'nın kararları piyasalara nasıl yansıdı? | Altın... Dolar... Euro.. İşte güncel fiyatları

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 09:46
Haftanın ilk günü dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor. BDDK'nın kararı piyasaları nasıl etkileyecek? Ekonomist İbrahim Derici ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Altında düşüş devam edecek mi? ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

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