28 Kasım 2025, Cuma

EFT ve IBAN transferinde yeni zorunluluk! Kademeli beyan süreci
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 16:07
EFT, havale, IBAN ve nakit işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı düzenlemeye göre yüksek tutarlı işlemlere beyan zorunluluğu geliyor. Düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Belirlenen kurallara uymayanlar bankalar üzerinden para gönderemeyecek.
