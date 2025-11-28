28 Kasım 2025, Cuma
EFT ve IBAN transferinde yeni zorunluluk! Kademeli beyan süreci
EFT, havale, IBAN ve nakit işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı düzenlemeye göre yüksek tutarlı işlemlere beyan zorunluluğu geliyor. Düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Belirlenen kurallara uymayanlar bankalar üzerinden para gönderemeyecek.