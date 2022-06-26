26 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BDDK’nın hamlesiyle altın ve dolar düştü! BDDK nasıl bir adım attı? Dolar neden düştü? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?

BDDK’nın hamlesiyle altın ve dolar düştü! BDDK nasıl bir adım attı? Dolar neden düştü? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?

Son dakika altın fiyatları... BDDK'nın hamlesi sonrası altın ve dolar fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Peki BDDK'nın adımı ne anlama geliyor? Dolar neden düştü? Yeni haftada altının seyri ne olur? Altında düşüş sürer mi? Altın yatırımcıları ne yapmalı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düğün yapacaklara, altın borcu olanlara ve altın yatırımcısına kritik tavsiyelerde bulundu. Memiş, tarih vererek "Ataklar gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı. Alım için uygun seviyeyi söyledi.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.06.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 11:34
  • 1
  • 19
BDDK’nın hamlesiyle altın ve dolar düştü! BDDK nasıl bir adım attı? Dolar neden düştü? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?

BDDK'nın hamlesi sonrası dolardaki düşüş altın fiyatlarında da düşüşe neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
BDDK’nın hamlesiyle altın ve dolar düştü! BDDK nasıl bir adım attı? Dolar neden düştü? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?

Piyasalarda bu hafta beklentiler neler? BDDK nasıl bir adım attı? Dolar neden düştü? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Altının seyri ne olacak? Altın yatırımcıları ne yapmalı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 19
BDDK’nın hamlesiyle altın ve dolar düştü! BDDK nasıl bir adım attı? Dolar neden düştü? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?

BDDK NASIL BİR ADIM ATTI?

BDDK, Merkez Bankası, diğer kurum ve kuruluşlar döviz kurunda yaşanan bu hızlı ataklarla birlikte kamuoyuna ve Türk lirasını koruma açısından çeşitli kararlarını ara ara açıklıyorlar. En son BDDK Cuma günü mesai saatinden sonra şöyle bir açıklama yaptı.

15 milyon TL'nin üzerine tekabül eden bir döviziniz varsa dedi şirketlere kredi kullanamayacaksınız, kendi dövizinizi satın TL ihtiyacınızı görün diye bir karar açıkladı yani normali bu. 15 milyon TL'nin üzerine geçen şirketlerin dövizi bozularak TL ihtiyacını şirketler görecek ve kredi kullanamayacaklar.

  • 4
  • 19
BDDK’nın hamlesiyle altın ve dolar düştü! BDDK nasıl bir adım attı? Dolar neden düştü? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?

Daha önce neydi? Benim dövizim var ama ben dövizime dokunmuyorum dövizim değer kazanıyor dövizden kazanıyorum ama gidiyorum TL kredisi kullanarak işimi görüyorum ticaretimi görüyorum. Bu düzen artık bitmiş oldu. BDDK diyor ki TL ihtiyacın varsa ve 15 milyon TL'lik bir sürece tekabül ediyorsa 863 bin dolar civarında git dövizini sat ve ihtiyacını gör diyor. Hem bir yandan kur atakları yaşanacak buradan kazanacaksın hem de TL kredisi kullanacaksın şansı verilmiyor artık.

  • 5
  • 19
BDDK’nın hamlesiyle altın ve dolar düştü! BDDK nasıl bir adım attı? Dolar neden düştü? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?

Hal böyle olunca hemen şirketler de panik oldu. Yarın veya önümüzdeki haftaki süreçlerde TL ihtiyacı olan şirketler de döviz satmak zorunda kaldı. Dolayısıyla da 17.38 lira seviyesinden 16.42 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Haftayı da 16.88 lira seviyesinde tamamladı.