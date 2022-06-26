26 Haziran 2022, Pazar
BDDK’nın hamlesiyle altın ve dolar düştü! BDDK nasıl bir adım attı? Dolar neden düştü? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?
Son dakika altın fiyatları... BDDK'nın hamlesi sonrası altın ve dolar fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Peki BDDK'nın adımı ne anlama geliyor? Dolar neden düştü? Yeni haftada altının seyri ne olur? Altında düşüş sürer mi? Altın yatırımcıları ne yapmalı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düğün yapacaklara, altın borcu olanlara ve altın yatırımcısına kritik tavsiyelerde bulundu. Memiş, tarih vererek "Ataklar gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı. Alım için uygun seviyeyi söyledi.
Giriş Tarihi: 26.06.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 11:34
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