BDDK’nın hamlesiyle altın ve dolar düştü! BDDK nasıl bir adım attı? Dolar neden düştü? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?

BDDK NASIL BİR ADIM ATTI?

BDDK, Merkez Bankası, diğer kurum ve kuruluşlar döviz kurunda yaşanan bu hızlı ataklarla birlikte kamuoyuna ve Türk lirasını koruma açısından çeşitli kararlarını ara ara açıklıyorlar. En son BDDK Cuma günü mesai saatinden sonra şöyle bir açıklama yaptı.

15 milyon TL'nin üzerine tekabül eden bir döviziniz varsa dedi şirketlere kredi kullanamayacaksınız, kendi dövizinizi satın TL ihtiyacınızı görün diye bir karar açıkladı yani normali bu. 15 milyon TL'nin üzerine geçen şirketlerin dövizi bozularak TL ihtiyacını şirketler görecek ve kredi kullanamayacaklar.