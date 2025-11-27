Asgari ücrete zam pazarlığında son viraj!

27 Kasım 2025, Perşembe
Asgari ücret zammı için kritik süreç başlıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de verdiği özel bilgilerde, yıl sonu enflasyonu ve refah payı formülüyle net asgari ücretin 28-30 bin lira arasında olabileceğini açıkladı. Zam, gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek ve işçi tarafı da masada olacak.