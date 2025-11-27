27 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Asgari ücrete zam pazarlığında son viraj!
Asgari ücrete zam pazarlığında son viraj!

Asgari ücrete zam pazarlığında son viraj!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2025 10:41
Asgari ücret zammı için kritik süreç başlıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de verdiği özel bilgilerde, yıl sonu enflasyonu ve refah payı formülüyle net asgari ücretin 28-30 bin lira arasında olabileceğini açıkladı. Zam, gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek ve işçi tarafı da masada olacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücrete zam pazarlığında son viraj!
Asgari ücrete zam pazarlığında son viraj!
Asgari ücrete zam pazarlığında son viraj!
Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete’de
Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete'de
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Karadeniz gazı 2028’de 17 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak
“Karadeniz gazı 2028’de 17 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak”
Çelik Kubbe için dev anlaşma
Çelik Kubbe için dev anlaşma
Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor ve neye göre zamlanıyor?
Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor ve neye göre zamlanıyor?
10 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?
10 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?
Elektrik faturalarında yeni dönem
Elektrik faturalarında yeni dönem
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
Emlak vergisine tavan sınırı geliyor
Emlak vergisine tavan sınırı geliyor
Altın fiyatları yeniden yükselecek mi?
Altın fiyatları yeniden yükselecek mi?
Asgari ücrette olası senaryo yüzde 25
Asgari ücrette olası senaryo yüzde 25
Daha Fazla Video Göster