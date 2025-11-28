Asgari ücret zammı tahmini! Kulislerdeki rakam ortaya çıktı

28 Kasım 2025, Cuma

Giriş: 28.11.2025 11:07
Asgari ücret zammının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kaldı. Gözler hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin komisyonda alacağı karara çevrildi. Kritik toplantı öncesinde özel sektör çalışanları asgari ücrete yapılacak zam oranını araştırıyor. Asgari ücrete yapılacak zamma enflasyon rakamları ışık tutarken, yabancı kuruluşlardan da tahminler gelmeye başladı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Zam için kulislerde konuşulan rakam ne? İşte yüzde 30, 40 net-brüt hesaplama...
