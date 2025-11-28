İslam Memiş’ten çarpıcı 2026 uyarısı: Kısa vadeli düşünen batar

A Haber canlı yayınına konuk olan Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi. Yatırımcılar için kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş, 2026 yılını "manipülasyon yılı" olacağını söyleyerek ilan ederek kısa vadeli al-sat yapanların batma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Memiş ayrıca gümüşün 2026'da da şampiyonluğunu koruyacağını belirtti.

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında piyasalara dair önemli öngörülerde bulundu. Altın ve gümüşteki zirve hareketlerini yorumlayan Memiş, döviz kurlarından jeopolitik risklere kadar geniş bir yelpazede yatırımcıların yol haritasını çizdi.

"2026 YILININ ŞAMPİYONU YİNE GÜMÜŞ OLACAK"

Ekim ayında tarihi zirveleri gören gümüşün, bir aylık aranın ardından yeniden rekor tazelediğine dikkat çeken Memiş, gümüşün gram fiyatının 74 TL, ons fiyatının ise 54 dolar seviyelerine ulaştığını belirtti. Altın/Gümüş rasyosunun 77 seviyesine gerilemesiyle gümüşün altına kıyasla daha fazla kazandırdığını vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılının şampiyonu gümüştü, 2026 yılının şampiyonu da gümüş olacak. Özellikle 2026 yılında altın-gümüş rasyosunun 67 seviyesine kadar gerilemesini bekliyoruz. Bu durum gümüşü pozitif yönde desteklemeye devam edecek. Gümüş tarafını önemsemeyi sürdürüyoruz."

ALTIN YATIRIMCISINA "BARIŞ HABERİ" UYARISI

Ons altının uluslararası piyasalarda 4 bin 184 dolar seviyelerinde seyrettiğini belirten Memiş, yatırımcıları olası bir "barış havasına" karşı uyardı. Kısa vadede 4 bin - 4 bin 200 dolar aralığında bir dalgalanma beklediğini söyleyen Memiş, Rusya-Ukrayna savaşına dair beklentisini şöyle açıkladı:

"2026 yılının ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna tarafından şahsen bir barış haberi bekliyorum. Bu gelişme, altın fiyatlarının 4 bin doların altına sarkmasına neden olabilir. 3 bin 800-3 bin 900 dolar seviyeleri önümüzdeki aylarda sürpriz olmaz. Yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum."

Yıl sonu gram altın beklentisine de değinen Memiş, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde 6000 TL seviyelerinin görülebileceğini, ancak barış atmosferi oluşması durumunda yılın 5 bin 500-5 bin 750 TL aralığında tamamlanabileceğini öngördü.

"DOLAR BİR YATIRIM ARACI DEĞİLDİR, EURO DAHA MANTIKLI"

Doların bir yatırım aracı olmadığını yineleyen Memiş, Euro/Dolar paritesindeki düşük seviyelerin fırsat sunduğunu belirtti. "Bir şey yüksekse karşısında bir şey düşüktür" diyen Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Paritede 1.15-80 seviyeleri oldukça düşük. 2026'nın ilk çeyreğinde 1.21-1.22 seviyelerini öngördüğüm için Euro şu an bana dolara kıyasla daha ucuz ve mantıklı geliyor. Ayrıca önümüzdeki 4 yılın en iyi performansının Çin Yuanı ve Rus Rublesi'nde olacağını düşünüyorum."

YATIRIMCIYA KRİTİK UYARI: 2026'DA AL-SAT YAPAN BATAR

İslam Memiş, konuşmasının en dikkat çekici uyarısını 2026 yılı piyasa koşulları için yaptı. Önümüzdeki yılın ciddi bir "manipülasyon yılı" olacağını savunan Memiş, yatırımcıları şöyle uyardı:

"2026'da en çok kaybedecekler al-sat yapanlar olacak. Piyasalarda bir ay sert düşüş, bir ay sert yükseliş göreceğimiz, öngörülemeyen bir yıl olacak. Kaldıraçlı işlem yapanlar, birikimleriyle kumar oynayanlar net bir şekilde batacak. 2026'daki en büyük marifet fiyata değil miktara bakmak ve uzun vadeli yatırımcı olmak. Bu bir tercih değil, zorunluluktur."

GÜMÜŞ NASIL ALINIR?

Vatandaşlardan gelen "Gümüşü tanımıyoruz, nasıl alacağız?" sorularını da yanıtlayan Memiş, gümüşün de tıpkı altın gibi bankalardan hesaben veya Kapalıçarşı'dan fiziki külçe/gram olarak alınabileceğini hatırlattı. Memiş, evlerdeki gümüş takıların satılamadığı yönündeki şikayetler üzerine ise, "Gümüşün hurdası da satılır. Alışveriş yaptığınız yeri değiştirin, geri dönüşüme giden her gümüş paraya çevrilebilir" tavsiyesinde bulundu.