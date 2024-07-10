Diyarbakır’da  457 sondaj kuyusu devreye alındı, ham petrol rezervi çıkarılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır'da 457 sondaj kuyusunu devreye aldı. Silvan ilçesine bağlı Kasımlı Köyü’nde de bir kuyu daha açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Apra aktardı.

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