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Diyarbakır’da  457 sondaj kuyusu devreye alındı, ham petrol rezervi çıkarılacak

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 10.07.2024 15:04
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır'da 457 sondaj kuyusunu devreye aldı. Silvan ilçesine bağlı Kasımlı Köyü’nde de bir kuyu daha açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Apra aktardı.
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