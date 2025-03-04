04 Mart 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kaç lira olacak? A Haber canlı yayınında anlattı: İşte kritik tarih ve masadaki formüller
Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. İkramiyelerde ne kadar artış yapılacağı ve ne kadar olacağı merak konusu oldu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.