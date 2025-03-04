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Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kaç lira olacak? A Haber canlı yayınında anlattı: İşte kritik tarih ve masadaki formüller

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kaç lira olacak? A Haber canlı yayınında anlattı: İşte kritik tarih ve masadaki formüller

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 10:28
Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. İkramiyelerde ne kadar artış yapılacağı ve ne kadar olacağı merak konusu oldu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
İkramiye ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK? NE KADAR OLACAK?

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Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kaç lira olacak? A Haber canlı yayınında anlattı: İşte kritik tarih ve masadaki formüller
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