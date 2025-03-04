Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. İkramiyelerde ne kadar artış yapılacağı ve ne kadar olacağı merak konusu oldu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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