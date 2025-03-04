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Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. İkramiyelerde ne kadar artış yapılacağı ve ne kadar olacağı merak konusu oldu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. İşte emekliye ikramiye hesabı...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 12:03
Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Kimler hangi tarihte alacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

SÜREÇ BAŞLADI

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem: Bayram ikramiyesi için aslında süreç başladı. Bu ayın sonunda bayram ikramiyesi yatırılacak. Ama asıl bizim beklediğimiz süreçten kastım şu bayram ikramiyelerinde bir artış beklentisi var onun için de bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. O yüzden de orada bir süreç başlamış oldu.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

YÜZDE 50 ARTIŞ YAPILMIŞTI

Şu anda 3 bin lira bayram ikramiyesi toplamda da 6 bin lira ödeniyor. Geçen sene 2 bin liraydı yüzde 50'lik bir artışla 3 bin liraya çıkarılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Çalışma Bakanı Işıkhan'a bu konu sorulunca biz ikramiyelerin artırılması için çalıma yapıyoruz dedi. Dolayısıyla bu da bir artırılacağı noktasında bir umut da verdi.

Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ben bu hafta içinde ekonomi kurmaylarının bir araya gelip bu ikramiye meselesini çözeceklerini düşünüyorum. En geç önümüzdeki pazartesi bu iş çözülür. Çünkü zaten çözülmek zorunda daha sonra bir karar verilir Sayın Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra da yasal düzenleme Meclis'e gelir.

Ancak 24-28 Mart tarihlerine yetişmesi lazım yani son haftaya. Çünkü 30'unda bayram başlıyor. 1 Nisan'a kadar. Dolayısıyla 24-28 haftası ikramiyeler ödenecek. 15'inden sonra bu yasanın çıkması gerekiyor.

Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

KAÇ LİRA OLACAK?

Biz bazı hesaplamalar yaptık. 3-4 formül de ortaya koyduk. Bir tanesi 6 aylık artış oranında artırılmasıydı yüzde 15 orada 3.400 lira civarında bir rakam çıkıyor. Belki yukarı yuvarlanarak 3.500 lira yapılır ve 7 bin liraya toplamda ulaşır.

Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

Yıllık enflasyon oranında artırılması da söz konusu olabilir yüzde 44-45 civarında. Orada da 4.500 liraya yuvarlanarak toplam rakam 9 bin liraya çıkartılabilir.

Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

Başka formül de geçen sene olduğu gibi yüzde 50 artırılması söz konusu olabilir. Burada da 4.500 lira ortaya çıkıyor. Toplamda da 9 bin lira.

Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

Bunlar minimum formüller. Hükümet der ki ben daha yüksek vereceğim yüksek bir noktaya getirilir ve daha yüksek bir rakam da verilebilir. Ama dediğim gibi sürecin mutlaka açıklanıp yasal düzenleme yapılması lazım. Eğer yasal düzenleme yapılmazsa geçen seneki rakam ödenmek durumunda kalır. Ama bu ay emekliler ikramiye alacak.

Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

KİMLER ALACAK?

Sadece SGK'dan emekli maaşı alanlar değil. Şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular, dul-yetim maaşı alanlar… Bu liste uzun. SGK'dan düzenli olarak gelir elde eden herkes ikramiye alıyor. Burada maaşa bakılmadan herkese eşit şekilde emeklilere ödeniyor. Sadece dul ve yetimler ve iş göremezlik ödeneği alanlar vesaire onlar da hisse oranında bu ikramiyeden faydalanıyorlar.

Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

BAŞVURU YAPMAYA GEREK VAR MI?

İkramiye için herhangi bir yere başvurmaya lüzum yok. Maaş aldığınız banka hesabına yatırılıyor.

Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen: Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında hayatımıza girdi. 2018 yılında tüm emeklilerimize Ramazan Bayramı'nda bin lira, Kurban Bayramı'nda bin lira yani toplamda 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyordu. Zaman içerisinde ücret artışları uygulandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl yüzde 50'lik bir artış yapılarak 3 bin liraya yükselmiş oldu.

Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

İŞTE EMEKLİYE İKRAMİYE HESABI

Yüzde 15,75 çok düşük bir ihtimal. En düşük ihtimal olarak 3.472 liraya çıkmış oluyor.

Yüzde 25'lik bir artış olursa 3.750 TL'ye yükselmiş oluyor.

Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

Bu bizim aslında uzmanlar olarak ortak noktada birleştirdiğimiz senaryo. Yüzde 35'lik artışla 4.050 TL'ye yükseliyor.

Yüzde 40 yapılırsa, 4.200 TL'ye yükselmiş olacak.

Yüzde 50 yapılırsa ise 4.500 TL oluyor.

Beklediğimiz ödeme tarihi ise 24-28 Mart tarihleri aralığı.

Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

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