04 Mart 2025, Salı
Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar
Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. İkramiyelerde ne kadar artış yapılacağı ve ne kadar olacağı merak konusu oldu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. İşte emekliye ikramiye hesabı...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 12:03