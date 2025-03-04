Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Ne kadar olacak? İşte kritik tarih ve masadaki rakamlar

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ben bu hafta içinde ekonomi kurmaylarının bir araya gelip bu ikramiye meselesini çözeceklerini düşünüyorum. En geç önümüzdeki pazartesi bu iş çözülür. Çünkü zaten çözülmek zorunda daha sonra bir karar verilir Sayın Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra da yasal düzenleme Meclis'e gelir.

Ancak 24-28 Mart tarihlerine yetişmesi lazım yani son haftaya. Çünkü 30'unda bayram başlıyor. 1 Nisan'a kadar. Dolayısıyla 24-28 haftası ikramiyeler ödenecek. 15'inden sonra bu yasanın çıkması gerekiyor.