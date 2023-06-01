01 Haziran 2023, Perşembe
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ASGARİ ÜCRETTE alt sınır belirlendi! Asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Temmuzda emekli ne kadar zam alacak? Kimler ikramiye alıyor? Dul yetim maaşlarında ödeme nasıl? EYT'lilerin ikramiye hakkı var mı? Yeni ikramiye kaç lira olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.